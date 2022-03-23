بالصور.. وزير الرياضة الكاميروني يزور تدريبات منتخب بلاده بحضور إيتو

قام اليوم الأربعاء وزير الرياضة الكاميروني بزيارة تدريبات منتخب بلاده قبل مواجهة الجزائر.

نارسيس مويل كومبي تواجد في الحصة التدريبية للمنتخب الكاميروني التي جرت بملعب جابوما.

كما قام بالاجتماع باللاعبين والطاقم الفني بحضور رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو وحفزهم على قهر الخضر.

ومن المُقرر أن يواجه أشبال المدرب ريغوبير سونغ المنتخب الوطني بعد غدا الجمعة في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.