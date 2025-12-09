بالصور.. وزير الرياضة والشباب القطري يزور “الخضر”

حظي لاعبو المنتخب الوطني الرديف، عشية مواجهتهم لمنتخب العراق، في ختام مجموعات بطولة كأس العرب 2025، بزيارة مجاملة من طرف وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني. عبر “فيسبوك” صورا من الزيارة الأخوية التي قام بها الوزير القطري، إلى مقر إقامة المنتخب الرديف بالدوحة.

وكان للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني. حديثا مقتضبا مع عدد من نجوم “الخضر” في صورة اسلام سليماني وياسين براهيمي.

بحضور محمد أمين مسلوق رئيس الرابطة المحترفة ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. الذي قدم قميص “الخضر”، كذكرى لوزير الرياضة والشباب القطري.