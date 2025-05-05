بالصور.. وزير الرياضة السعودي يستقبل محرز

استقبل وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، الدولي الجزائري رياض محرز ورفقائه في نادي الأهلي السعودي عقب تتويجهم برابطة أبطال أسيا للنخبة.

والتقط رياض محرز و رفقائه صور تذكارية لكأس أبطال أسيا للنخبة بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وسط فرحة الجميع.

وحسب الصفحة الرسمية لموقع “نبص” على منصة إكس، تويتر سابقا، فإن وزير الرياضة السعودي أشاد كثيرا لما قدمه قائد الخضر من مستويات وروح عالية خلال البطولة التي توج بها، و اضافها إلى خزانة تتويجاته.

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