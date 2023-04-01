بالصور..وزير السكن طارق بلعريبي يتفقّد ملعب تيزي وزو

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة تفقدية إلى ملعب تيزي وزو الجديد.

وكان أول خطوة قام بها، محمد طارق لعريبي بتفقد قاعة المحاضرات التي بلغت نسبة الإنجاز بها 98 بالمائة.

كما عاين الوزير طارق بلعريبي أرضية الملعب ولوحاته الإشهارية وكذا الواجهة الخارجية التي زين بالأضواء الكاشفة حسب البيان.

إلى جانب ذلك، طالب طارق بلعريبي من مؤسسة الإنجاز بتطبيق العقوبات المالية الناجمة عن التأخر في الأشغال المنجزة.

وأعطى طارق بلعريبي توجيهات تقتضي بإعادة النظر في الأجندة المسطرة للانتهاء من الأشغال المتبقية.

وفي الأخير، أشار بيان وزارة السكن والعمران والمدينة أن النسبة الكلية للإنجاز في الملعب بلغ 90 بالمائة وهذا بعدما كانت تقدر بحوالي 75 بالمائة بتاريخ 6 مارس 2023.

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