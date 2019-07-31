بالصور..وزير السكن في زيارة لولاية قسنطينة

يقوم اليوم الأربعاء وزير السكن والعمران كمال بلجود بزيارة إلى ولاية قسنطينة للوقوف على مشاريع قطاعه.
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لقي اليوم الأربعاء 5 أشخاص مصرعهم داخل منزل ببلدية الشراقة بالعاصمة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار" فإن الضحايا هم 4 نساء وطفل تتراوح أعمارهم ما بين…
يقوم اليوم الأربعاء وزير السكن والعمران كمال بلجود بزيارة إلى ولاية قسنطينة للوقوف على مشاريع قطاعه.
تمكن أمس عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية تبسة في حدود منتصف الليل من إحباط محاولة تهريب 1200 لتر من الوقود.
وحسب مصالح الجمارك، فقد نفذت العملية…
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