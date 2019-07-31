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بالصور..وزير السكن في زيارة لولاية قسنطينة

أخبار الجزائر
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بالصور..وزير السكن في زيارة لولاية قسنطينة
بقلم أمينة داودي

يقوم اليوم الأربعاء وزير السكن والعمران كمال بلجود بزيارة إلى ولاية قسنطينة للوقوف على مشاريع قطاعه.


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