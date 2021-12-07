بالصور.. وزير السكن والعمران يزور المركب الأولمبي بوهران

قام وزير السكن و العمران والمدينة طارق بلعريبي بزيارة ميدانية إلى المركب الأولمبي بوهران. أين وقف على مدى تقدم نسبة انجاز الهياكل التكميلية لهذا المركب “القاعة متعددة الياضيات والمسبح الأولمبي”.

بناءا على توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي النقطة الثانية، من زيارة السيد وزير السكن والعمران والمدينة لواية وهران. توجه رفقة الوفد المرافق له الى الملعب الأولمبي 40000 مقعد اين تراس بمعية السيد والي الولاية. اجتماعا تقنيا جمعه برؤساء الورشات ومسؤولي مكاتب الدراسات والمؤسسات المقاولاتية لوضع خطة عمل جديدة لرفع وتيرة الانجاز وضبط الوروتشات الاخيرة قبل الدخول في مرحلة التجريب.

كما رفع السيد الوزير كل المشاكل والعراقيل لدراستها، ودعى لتظافر الجهود من اجل التسريع لانجاز هذا الصرح الرياضي الهام والذي ستوجه اليه الانظار صائفة 2022.

/////////