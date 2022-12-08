بالصور.. وزير السكن والعمران يقوم بزيارة ميدانية لملعب الدويرة

قام صبيحة اليوم الخميس. وزير السكن والعمران. الطارق بلعريبي. بزيارة ميدانية تفقدية لملعب الدويرة. الذي يعرف نسبة تقدم أشغال عالية.

وحسب بيان الوزارة، فقد إستهل الوزير بلعريبي، الزيارة بتفقد لأشغال المدرجات الخاصة بالملعب الرئيسي.

كما أسدى الوزير تعليمات بالبدء الفوري في تركيب الشاشتين العملاقتين وتثبيت الكراسي مع الانتهاء من تركيب السياج الجانبي للأرضية.

وفيما يخص أرضية الملعب، أمر الوزير بالبدء الفوري في التحضير لمرحلة زراعة العشب الطبيعي.

وإطلاق أشغال التهيئة الخارجية للملعب.

أين بلغت نسبة أشغال الهندسة المدنية 100% والمتمثلة في المدرجات، جدران الإسناد، الأنفاق الثلاث والنفق التقني.

وأوضح بيان وزارة السكن، أن الوزير بلعريبي، توجه بعد ذلك إلى أشغال التهيئة الخارجية عن المحيط المجاور للملعب.

حيث انتهت الأشغال بالساحة الخارجية المقابلة للملعب والمقدرة مساحتها بـ 33 ألف م2 والتي زيّنت ببساط أحمر ورمادي.

تم إنجازه بالخرسانة المطبوعة والتي تحمل الألوان الخاصة بمولودية الجزائر مع شعار خاص بالنادي وكرتين إحداهما على يمين الشعار وأخرى على يساره.

أما فيما يتعلق بنسبة إنجاز الملاعب التحضيرية، فقد بلغت 25% فيما يخص العشب الاصطناعي.

ومن جانب آخر، أوضح البيان، أن الأشغال بالملعب الثاني إنطلقت وستنتهي في ظرف 45 يوما.

وبالنسبة لجدران الإسناد الإجمالية للملعب فقد بلغت نسبة إنجازها 92% من أصل 3400 متر.

كما ختم بيان وزارة السكن والعمران، بالإستحسان الوزير نسبة الإنجاز الإجمالية وشجع القائمين على المشروع وحثهم على تكثيف الجهود.

وأسدى الوزير بلعريبي تعليمة بالبدء في عملية تزفيت مداخل الملعب قبل نهاية الشهر.