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الرياضة

بالصور.. وزير السكن يتفقد ملعب 5 جويلية الأولمبي

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. وزير السكن يتفقد ملعب 5 جويلية الأولمبي
وزير السكن
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تمت اليوم معاينة ملعب 5 جويلية الأولمبي محمد بوضياف وملعب براقي من طرف لجنة ترأسها السيد المفتش العام لولاية الجزائر.

وتكون الوفد من كل من مدير الشباب والرياضة وبعض المدراء والأسلاك الأمنية إلى جانب أعضاء الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. بحضور السيد وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي إلى جانب الوالي المنتدب المقاطعة الإدارية براقي.
وجاءت ذات الخطوة. في اطار التحضيرات الخاصة ببطولة امم افريقيا للمحليين 2023 التي ستحتضنها الجزائر تنفيذا لتعليمات السيد والي ولاية الجزائر .

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