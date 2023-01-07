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الرياضة

بالصور.. وزير السكن يتنقل لملعب نيلسون مانديلا

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. وزير السكن يتنقل لملعب نيلسون مانديلا
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تنقل صبيحة اليوم السبت، وزير السكن والعمران، الطارق بلعريبي، لملعب نيلسون مانديلا ببراقي الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن زيارة الوزير بلعريبي إلى ملعب براقي للوقوف على الجاهزية التقنية للملعب.

وأضاف البيان، أن الوزير عاين مختلف أجنحة الملعب لا سيما أرضية الملعب، القطب التقني، جاهزية الشاشات العملاقة، الجناح المخصص للأسرة الإعلامية وكذا نظام الدخول الالكتروني.

يجدر للإشارة، جاءت زيارة الوزير بلعريبي هذه قبل ساعات قليلة من مواجهة المنتخب المحلي لنظيره الغاني وديا بملعب نيلسون مانديلا إستعداداً للشان التي ستنطلق 13 جانفي المقبل.

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