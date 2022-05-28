بالصور.. وزير السكن يقوم بزيارة مفاجئة لملعب براقي

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت بزيارة مفاجئة إلى ملعب براقي.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة مختلف أجنحة الملعب وعاين وتيرة الإنجاز وكذا مختلف التقنيات المستعملة والطرق المنتهجة في العمل.

كما كانت البداية بتفقد المستودعات أين أمر الوزير بالإنطلاق في عملية إخلائها وتنظيفها كما عاين الأروقة الداخلية للملعب والتي عرفت تقدماً ملحوظاً في نسبة الإنجاز لاسيما الأرضية وسقف الأروقة وكذا عملية الطلاء.

أرضية الملعب الرئيسي كانت محطة ثانية للوزير والتي تمت مباشرة الخطوات المتتالية لوضع العشب و البداية بوضع طبقة من الرمال.

كما تفقد أيضاً الوزير أشغال التهيئة الخارجية والتي عرفت تقدماً ملحوظاً بدورها نتيجة العمل بنظام 3*8.

وقبل أن ينهي الزيارة عاين الوزير المهبط الأرضي للطائرات العمودية والتي إنتهت الأشغال بها وتبقى وضع منارات الضوء.

بينما أمر الوزير بإحصاء جميع الأمور التقنية التي يجب إقتنائها للإنتهاء من الإنجاز الكلي للملعب في الآجال المحددة.

كما برمج إجتماع تقني على مستوى الوزارة سينعقد لاحقاً لإعادة النظر في كل النقاط المتعلقة بالأمور الدقيقة للإنجاز.