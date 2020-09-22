بالصور.. وزير السياحة في زيارة الى فندق رودينا بوهران

قام،اليوم، وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو، بزيارة فندق رودينا “5نجوم” بوسط مدينة وهران.

ووقف الوزير على نموذج من المؤسسات الفندقية الملتزمة بتطبيق البروتوكول الصحي الذي أقرّته الوزارة بالتعاون مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تطور وباء كوفيد19 بالجزائر.

وطاف الوزير بمختلف أجنحة الفندق وتعرّف على مختلف الإجراءات التي إتخذتها إدارة المؤسسة الفندقية رودينا من اجل حماية السواح وزوارها.

ومن جهة أخرى أشاد الوزير بمثل هذه المنشآت الفندقية ذات المواصفات والتجهيزات الرفيعة وأكّد على أهميتها في تدعيم القدرة الإستيعابية لولاية وهران التي تعتبر قطبا سياحيا ومركزا للغرب الجزائري.

واكد الوزير على ضرورة إعطاء اهمية لمنتوجات الصناعة التقليدية بفتح فضاءات دائمة لعرض وبيع أجمل ما أنتجته أنامل حرفيات وحرفيي الولاية للمساهمة في انتعاش الصناعة التقليدية بالولاية.