بالصور..وزير السياحة يتفقد شاطئ ساسل بعين تيموشنت

قام اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود بزيارة إستطلاعية لشاطئ ساسل بولاية عين تيموشنت ،

حيث إلتقى بعدد من المواطنين والمصطافين القادمين من مختلف ولايات الوطن، و تبادل معهم الحديث حول عروض الإيواء ومختلف الخدمات

المقدمة على مستوى المنطقة السياحية التي تعرف توافدا كبيرا كل سنة، وفق بيان لوزارة السياحة.

وأعطى الوزير تعليمات مباشرة لمختلف المسؤولين عقب إستماعه لمختلف إنشغالات المصطافين، مؤكدا على ضرورة المساهمة المشتركة

من طرف الجميع سواء المسؤولين أوالمواطنين في ترقية السياحة والمنتوج الجزائري الذي يبقى متميزا بإمكانياته الهائلة وخصوصيات المجتمع الجزائري.