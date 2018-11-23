بالصور.. وزير السياحة يقوم بزيارة تفقد فجائية لمشاريع قطاعه

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، مساء الخميس، بزيارة تفقدية فجائية لأشغال تهيئة وعصرنة مشاريع قطاعه.

واستهل الوزير الزيارة، بفندق المرسى التابع لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، أين شدد على ضرورة احترام مواعيد التسليم.

وتكثيف فرق الأشغال للرفع من وتيرتها.

من جهة أخرى، تفقد الوزير مرفق “H3” التابع للمركب السياحي لسيدي فرج، الذي يضم 54 شقة سياحية.

وقد تقدمت نسبة الأشغال بـ 90 بالمائة، حيث من المرتقب تسليمه بداية السنة المقبلة.

للإشارة، تصميم واجهة المرفق المطلة على ميناء سيدي فرج من شأنها أن تضفي جمالية على طابعه المعماري.