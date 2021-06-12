بالصور.. وزير الشباب والرياضة يؤدي واجبه الإنتخابي

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بالصور.. وزير الشباب والرياضة يؤدي واجبه الإنتخابي
بقلم إسماعيل عشاش

أدى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، صبيحة اليوم السبت، واجبه مُدليا بصوته في الإنتخابات التشريعية 2021، وذلك في مدرسة 5 جويلية بالعاصمة.


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