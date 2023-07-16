بالصور.. وزير الشباب والرياضة يدشّن هياكل شبانية في تنس

قام وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد بزيارة إلى مدينة تنس لتدشين هدد من المرافق الشبانية أبرزها مخيم الشباب الشهيد عراب أحمد.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أن الوزير حماد، قام بتدشين المرفق الهام، الذي جهز بكل الاحتياجات الذي سيقيم فيها أبناء الجالية المقيمين في باريس.

كما وقف الوزير حماد على ظروف الإقامة مسديا عدد من التوجيهات الصارمة بضرورة توفير أحسن الظروف الإقامة.

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