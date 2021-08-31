بالصور.. وزير الشباب والرياضة يزور التشكيلة الوطنية بسيدي موسى

قام وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بزيارة تشكيلة المنتخب الوطني سهرة اليوم الثلاثاء رفقة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى عشية انطلاق تصفيات كأس العالم قطر 2022

ويواجه المنتخب الوطني يوم الخميس منتخب جيبوتي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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