بالصور.. وزير الشباب والرياضة ينصب لجنة تقييم واصلاح كرة القدم المحترفة

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق اليوم الإثنين، على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة بتقييم واصلاح كرة القدم المحترفة في تشكيلتها الجديدة، بحضور رئيس الفاف شرف الدين عمارة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، عن توجيه الوزير سبقاق، الشكر لأعضاء اللجنة السابقة على مجهوداتهم، والعمل الأولي المنجز لتشخيص معظم النقائص المسجلة بعد 10 سنوات من اعتماد الإحتراف.

وستشكل هذه الحصيلة والتدابير المقترحة، قاعدة عمل اللجنة الجديدة لاصلاح معمق لكرة القدم المحترفة في كل جوانبه القانونية، المالية، والتنظيمية.

وفي الأخير قام الوزير عبد الرزاق سبقاق، بتقديم توجيهات تقضي باتباع خارطة عمل، والتركيز على الأولويات للتوصل في أقرب الآجال الى نموذج اقتصادي جديد لمنظومة الاحتراف بما يتماشى مع التعليمات الجديد للكاف، والفيفا.