بالصور.. وزير الشباب و الرياضة الأوغندي يحل بعنابة

كشفت لجنة تنظيم الشان عن وصول وزير الشباب والرياضة الأوغندي إلى ملعب 19 ماي بعنابة الذي يحتضن مباريات شان الجزائر.

وقالت إنّ وزير الشباب والرياضة الأوغندي كان مرفوقا بكل من “ديجياس” ولاية عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

ومن المنتظر، أن يتابع وزير الشباب والرياضة مباراة منتخب بلاده من المنصة الشرفية لملعب 19 ماي. و التي ستجري غدا أمام السنغال، بداية من 20:00 سا.

كما يسعى المسؤول الأوغندي لتقديم الدعم المعنوي لمنتخبه في كأس افريقيا للمحليين. التي تجري بالجزائر وسط ظروف جيدة.

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