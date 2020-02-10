بالصور.. وزير الصحة يطلع على ظروف الطلبة المرحلين من مدينة ووهان الصينية

خصّ، اليوم الإثنين، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، زيارة إلى فندق الرايس، من أجل الإطمئنان على الطلبة الجزائريين والليبين والموريطانيين المرحلين من مدينة ووهان الصينية.

وعلى هامش هذه الزيارة، جدد وزير الصحة بن بوزيد، التأكيد على عدم تسجيل أية أعراض تتعلق بفيروس كورونا لدى الرعايا الذين يخضعون للمراقبة الطبية لمدة 14 يوما.

وقال المسؤول الأوّل على قطاع الصحة في الجزائر، أنّ الطاقم الطبي الذي رافق عملية إجلاء هؤلاء الرعايا مجند لمرافقتهم والتكفل بهم.

كما أشار ذات المتحدث إلى أنّ إدارة الفندق تسهر على توفير كل الظروف، من أجل ضمان إقامة طيبة تضمن الخدمات الضرورية والراحة التامة لهؤلاء المقيمين.

وشهدت عملية الزيارة التي قام بها وزير وزير الصحة مرافقة من و وزيرالأشغال العمومية والنقل، بالموازاة مع الرئيس المدير العام للمجمع “الرايس”.

وفي الأخير، أكّد الوزير بن بوزيد أنه يقوم خلال هذه الفترة بزيارات دورية للإطلاع على صحة هؤلاء الرعايا وعلى ظروف إقامتهم.