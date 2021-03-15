بالصور.. وزير الصناعة يجتمع برؤساء المجمعات الصناعية

الوطني
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بالصور.. وزير الصناعة يجتمع برؤساء المجمعات الصناعية
بقلم أمينة داودي

إستقبل وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم الإثنين رؤساء المجمعات الصناعية بمقر الوزارة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.


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