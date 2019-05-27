بالصور.. وزير الطاقة يقف على إنجاز أول بئر بترولي استكشافي ERTA بتندوف

وقف وزير الطاقة عرقاب محمد، على إنجاز أول بئر بترولي استكشافي ERTA على بعد 70 كلم من مقر ولاية تندوف.

كان وزير الطاقة عرقاب محمد، وصل اليوم الاثنين إلى ولاية تندوف، في زيارة عمل وتفقد لقطاعه .

وأثناء وصوله للمطار قطع بعض المواطنين الطريق الرئيسية المؤدية للمطار، مما اضطر الوفد لسلك طريق اجتنابي آخر تفادي للمواطنين،

وفي أول نقطة من زيارته وقف الوزير على مشروع إنجاز بئر بترولي استكشافي ERTA على بعد 70 كلم من مقر الولاية

البئر يصل عمقه إلى 1633 م و ينتج أكثر من مئتين الف متر مكعب يوميا من الغاز المكثف .

وللاشار، الاستكشاف ولأول مرة بنتيجة ايجاببة هو مجهود كبير لشركة سونطراك وبامكانياتها الخاصة لعدة سنوات .

استكشاف من شأنه إعطاء دفعة تنموية مستقبلا لولاية تندوف ، كما أنه امل لشباب المنطقة لخلق فرص عمل لهم حسب الوزير.

كما أن هذا الاستكشاف سيكون دعما كبير لاستغلال غار الجبيلات الذي يحتاج طاقة كبيرة

وسيتم استعماله لمحطات توليد الكهرباء بالولاية التي تشتغل بالغاز .