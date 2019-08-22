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بالصور.. وزير العمل في زيارة لولاية ڨالمة

الوطني
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بالصور.. وزير العمل في زيارة لولاية ڨالمة
بقلم أمينة داودي

يقوم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تيجاني حسان هدام، اليوم الخميس بزيارة عمل إلى ولاية ڨالمة.

وسيقوم الوزير بمعاينة مختلف الهيئات تحت الوصاية وبعض المؤسسات المصغرة.


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