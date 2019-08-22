بالصور.. وزير العمل في زيارة لولاية ڨالمة

وسيقوم الوزير بمعاينة مختلف الهيئات تحت الوصاية وبعض المؤسسات المصغرة.
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وضعت حاجة جزائرية مولود بالبقاع المقدسة من جنس ذكر.
وحسب مصادر النهار فإن الحاجة الجزائرية أطلقت اسم "ابراهيم الخليل" على مولودها الجديد.
للإشارة، كانت حاجة جزائرية من…
سجّلت البعثة الجزائرية، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين، في صفوف الحجاج الجزائريين.
ويتعلق الأمر بكل من محمد سالم فرحاوي، البالغ من العمر 61 سنة وينحدر من…
رد حزب جبهة التحرير الوطني على تصريحات الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند اوعمر.
مؤكدا بأن هذا الأخير له انتماء سياسي حاقد على العقيدة النضالية…
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