بالصور.. وزير العمل يؤكّد على تفعيل دور الوقاية من المخاطر المهنية في العمل

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على إعداد سياسات الوقاية من الأخطار المهنية وتحديد معاييرها، وتطوير آليات التصريح بالوسائل التي تشكّل خطرا على صحة العامل.

ودعا تيجاني هدام، خلال إشرافه، اليوم الاثنين، رفقة وزير الصحة محمد ميراوي، على افتتاح يوم إعلامي حول ترقية الرفاهية في العمل تحت شعار ” الرفاهية في العمل من أجل نوعية حياة أفضل للعمال.

الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية إلى جانب المتنظمات النقابية للعمال، والمستخدمين ورؤوساء المؤسسات الاقتصادية وجميع الفاعلين في هذا المجال، للمشاركة في تعزيز الوقاية بشقّها التحسيسي وكذا تطوير آليات التصريح بالوسائل التي تشكّل خطرا على صحة العامل.