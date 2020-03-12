بالصور.. وزير العمل يستقبل السفير الصيني

استقبل،اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، السفير الصيني بالجزائر، لي ليانهي.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات.

وأشاد الوزير بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا كبيرا على المستويين السياسي والاقتصادي، لاسيما بعد إمضاء اتفاق التعاون بين البلدين في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأكّـد السفير لي ليانهي، حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون مع الجزائر، والاستفادة من الخبرة الجزائرية خاصة في مجال الضمان الاجتماعي.

تكوين اليد العاملة الجزائرية في المواقع وتأهيلها ونقل التكنولوجيا

من جهته، أكد الوزير حرص الجزائر على الاستفادة من التجربة الصينية خاصة في مجالات البناء والبنى التحتية، مع وضع آليات لتكوين اليد العاملة الجزائرية في المواقع وتأهيلها والعمل على تطوير ميكانيزمات تسمح بنقل التكنولوجيا.

وفي الأخير، اتّفق الطرفان على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز برامج ومشاريع التعاون ذات الصلة والعمل المشترك من أجل توحيد الرؤى لرفع مستوى التعاون الثنائي حسب تطلعات البلدين، فضلا عن تنويع مجالات الشراكة.