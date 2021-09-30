بالصور.. وزير المجاهدين يشارك العمال وجبة الغذاء

في تصرف وصفه، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الراقي” و”الشهم”، شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة عمال القطاع وجبة الغذاء. وقام الوزير ، بالجلوس على احد الطاولات رفقة موظفين، من أجل تناول الطعام داخل مطعم الوزارة.

ونشرت وزارة المجاهدين على صفحتها الرسمية فايسبوك، صور، للمسؤول الأول على القطاع وهو يتبادل أطراف الحديث مع العمال. واستمع الوزير لانشغالات الموظفين، حيث ألّح بضرورة، الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى تطلعات الدولة في مجال التكفل الاجتماعي بالمورد البشري.

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وأظهرت الصور، المرفوقة في منشور الوزارة، أريحية عالية أثناء تبادل الحديث بين الوزير و العمال. وقالت في سياق متصل، أن المورد البشري يعتبر عامل تطور وتنمية، سينعكس على تطور الأداء وتحسين الخدمة العمومية.

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