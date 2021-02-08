بالصور.. وصول إبراهيم فراز إلى أرض الوطن بعد أن كان عالقا بتركيا رفقة عائلته

وصل مساء اليوم الإثنين إبراهيم فراز إلى مطار هواري بومدين قادما من فرنسا بعد أن كان عالقا بتركيا رفقة عائلته.

إبراهيم فراز كان عالقا بتركيا لمدة 6 أشهر رفقة عائلته منذ 2 سبتمبر 2020 أين ذهب لإجراء عملية لإبنه بأحد مستشفياتها.

إلى أن إبراهيم علق بتركيا بسبب جائحة كورونا التي عجلت بإجراءات غلق المطارات كما تعرض للسجن بعد إنتهاء صلاحيات تأشيرته.

وصرح إبراهيم عقب وصوله إلى أرض الوطن أشكر قناة النهار التي أسمعت صوتي للسلطات.

ووجه إبراهيم فراز نداء للسلطات لإيجاد حل لمشكلته لأن إبنه مازال في فترة علاج بتركيا أن يستخرجو له ترخيص.