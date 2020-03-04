بالصور.. وصول إمرأة يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا الى مستشفى إبن رشد بسوق أهراس

شهدت مستشفى ابن رشد بسوق أهراس حالة من الطوارئ بعد وصول حالة يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.

واتخدت المصالح الطبية كافة الاجراءات اللازمة، و اخد عينة من دم المشتبه فيه وقامت بعملية الحجر الطبي.

وقالت مصادر النهار اون لاين انه سيتم تحويل عينة المشتبه فيها على مخبر التحاليل بمعهد باستور بالعاصمة للتأكد من الاصابة من عدمها.

وقالت ادارة المستشفى في توضيح لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك

ان مصلحة الاستعجالات استقبلت عشية اليوم حالة مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.

الحالة تخص امرٲة من الولاية تم التكفل بها مباشرة ووضعها في غرفة العزل الموجودة مسبقا بالمستشفى ومجهزة بجميع الأجهزة الطبية.

وأكدت الادارة ان لحد الساعة الاصابة غير مؤكدة في انتظار صدور نتائج التحاليل على مستوى معهد باستور.

وطمئنت ادرة المستشفى المواطنين بالتحكم في الوضع وتوفر جميع وسائل الحماية و ظروف العزل و التعقيم داعية المواطنين لعدم التهويل والتخوف غير المبرر وكذلك التوجه الى مصالح الاستعجالات في حالة الضرورة والاستفادة بشكل طبيعي من الخدمات المقدمة من طرف الطاقم الطبي المناوب.

غرفة العزل بمستشفى إبن رشد بسوق أهراس