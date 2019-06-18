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بالصور..وصول التشكيلة الوطنية إلى فندق كمبنسكي

الرياضة
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بالصور..وصول التشكيلة الوطنية إلى فندق كمبنسكي
بقلم النهار أونلاين

وصلت أمسية اليوم تشكيلة المنتخب الوطني إلى فندق “روايال كمبنسكي” بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الـ23:25 دقيقة.


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