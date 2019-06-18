بالصور..وصول التشكيلة الوطنية إلى فندق كمبنسكي

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لقي شخص حتفه وأصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بين بلدية مكمن بن عمار إتجاه بلدية المشرية في النعامة.
وحسب مصالح الحماية…
نظم عمال سد موان بسطيف حملة تحسيسية بالمناطق المجاورة للسد، للتحذير من خطر السباحة داخل السدود.
وبيّن عمال السد النهاية المأساوية التي يمكن أن تؤول إليها…
تم اليوم انهاء مهام مدير الموارد المائية لولاية تبسة، بسبب فضائح القطاع وسوء التسيير.
وتم تعيين رئيس مصلحة بمديرية الموارد المائية لولاية ميلة خلفا له.
وأمر وكيل…
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