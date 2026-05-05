بالصور.. وصول الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

وصل أول فوج من حجاجنا الميامين، ليلة أمس، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، قادمين عبر الرحلات الجوية في أجواء تنظيمية محكمة.

و قد حطّت الطائرة في ساعة متأخرة من الليل وعلى متنها 251 حاجًا. حيث كان في استقبال الحجاج أعضاء البعثة الجزائرية. للحج، يتقدمهم القنصل العام للجزائر بجدة محمد الحبيب زهانة. إلى جانب عدد من الإطارات و المسؤولين. الذين سهروا على تسهيل إجراءات الدخول و توجيه الحجاج نحو مقرات إقامتهم في أفضل الظروف.

