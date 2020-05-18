بالصور.. وصول الشحنة الخامسة للمساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى النيجر

حطت أمس الأحد طائرة تابعة للجبش الوطني الشعبي بمطار نيامي محملة بالمساعدات الانسانية من طرف الهلال الأحمر الجزائري.

وفي إطار شحن ونقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، حطت يوم الأحد بمطار نيامي بالنيجر طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي على متنها الشحنة الخامسة للمساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر.

وكان في استقبال المساعدات الإنسانية، المتمثلة في مواد غذائية مختلفة ومواد صيدلانية، سفير الجزائر بالنيجر، الذي أكد على أن هذه المبادرة تدخل في إطار دعم جهود التضامن بين الشعبين وتعكس العلاقات المتينة التي تربط البلدين.

للإشارة، فقد ساهمت طائرات النقل للجيش الوطني الشعبي في نقل ما يزيد عن 150 طن من المعدات والمستلزمات الطبية لدولة النيجر عبر خمس رحلات جوية وهذا ما يعكس الالتزام الدائم والمستمر للجيش الوطني الشعبي في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.