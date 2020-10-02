بالصور.. وصول الفريق الجزائري المكلف بإصلاح خلل محطة توليد الكهرباء بطرابلس

الوطني
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بالصور.. وصول الفريق الجزائري المكلف بإصلاح خلل محطة توليد الكهرباء بطرابلس
بقلم أمينة داودي

وصل اليوم الجمعة الفريق الجزائري إلى طرابلس للمساعدة في صيانة وحدات الخمس لمحطة توليد الكهرباء بليبيا.

للإشارة فقد تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية الأربعاء، إتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة فايز السراج .
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن فايز السراج طلب من الرئيس تبون خلال المكالمة المساعدة العاجلة لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزوّد طرابلس.
وأضاف المصدر نفسه، أن الرئيس تبون إستجاب لطلب السراج وأمر من وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” للتوجه غدا إلى عاصمة البلد الشقيق.

الوفد في ليبيا

الوفد في ليبيا

الوفد في ليبيا

الوفد في ليبيا

الوفد في ليبيا


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