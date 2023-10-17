بالصور.. وصول المنتخب الوطني إلى أرض الوطن

وصل المنتخب الوطني الجزائري، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى مطار هواري بومدين في العاصمة. قادما من أبو ظبي، في اطار المباراة الودية التي أجراها ضد المنتخب المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن أغلب لاعبي المنتخب الوطني، عادوا إلى مقر إقاماتهم من مطار أبو ظبي مباشرة.

الخضر يتعادلون أمام الفراعنة وديا

وتعادل الخضر أمام منتخب مصر بهدف مقابل هدف في المباراة التي جرت ، مساء أمس الاثنين، بملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات. وسط حضور جماهيري كبير جدا من الجاليتين. كما عرفت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين بحكم القوة ونفس المستوى اللذان يمتلكانه، والتي لعبت بطابع رسمي، في مباراة أقل ما يقال أنها كانت رائعة على طول الخط. وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد هاني، بعد تدخل العنيف أمام المدافع توبة. وأنقذ المهاجم اسلام سليماني رأس بلماضي من خسارة قاسية أمام 10 لاعبين، ليؤكد سليماني قوته و خبرته في مثل هذه المباريات الكبيرة.

بلماضي.. أشعر بخيبة أمل وحارس مصر كسر إيقاع المباراة

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه كان يسعى لمواجهة منتخب مصر منذ مدة طويلة، وهو ما حصل، اليوم في المباراة. التي جرت بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال جمال بلماضي عن التعادل المخيب “أردنا مواجهة منتخب مصر منذ طويلة وهو ما تحقق لنا، لكن أشعر بخيبة أمل، من جانب المصريين كسروا الايقاع، ومن جانب أخر، كان يجب علينا أن نبذل مجهوادت أكبر، ينبغي علينا أن نؤدي بشكل أفضل منة الناحية التكتيكية”.

وأضاف بلماضي “طرد مدافع مصر شوه بعض الشيء المواجهة، حتى لو فزنا بالمباراة. لم أكن سأعتمد على خطوة وحيدة فقط”.

وختم المتوّج بكان 2019 “المصريين صعبوا علينا المأمورية وكان الأمر متعبا، مثلا بقاء حارسهم على الأرض عدة مرات أمر كان لا يطاق، لقد كسر الإيقاع في العديد من المرات وهذا أمر يخلق المشاكل”.