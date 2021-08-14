بالصور.. وصول جثامين شهداء الحرائق إلى مطار معسكر

وصلت منذ قليل، جثامين شهداء الواجب الوطني الى مطار غريس بولاية معسكر، أين كان في استقبالها، والي الولاية، عبد الخالق صيودة، بمعية السلطات العسكرية والمدنية.

وتنقل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم السبت، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الوطن الطاهرة الذين استشهدوا خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية.

وسجيت جثامين الشهداء، بالتشريفات العسكرية بالمستشفى العسكري للجيش، قبل تحويلهم نحو ولاياتهم الأصلية.