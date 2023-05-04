بالصور.. وصول حافلة غرفة التحكيم بتقنية الفيديو إلى نيسلون مانديلا

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمام إفريقيا بالجزائر عن وصول الحافلة المجهزة بتقنية الـ VAR إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

كما قالت أن حافلة غرفة التحكيم بتقنية الفيديو وصلت إلى ملعب نيلسون مانديلا و ستشرع في التشغيل بداية من مباريات الدور ربع النهائي من المنافسة.

يذكر، أن الأدوار الأولى من الدورة الإفريقية الجارية واقعها بالولايات الجزائرية لم تكن حاضرةو في الأدوار الأولى. حسبما قرّره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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