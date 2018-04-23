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بالصور.. وصول زطشي وأعضاء الجمعية العامة إلى مركز سيدي موسى 

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بالصور.. وصول زطشي وأعضاء الجمعية العامة إلى مركز سيدي موسى 
بقلم سميرة.ل

وصل رئيس “الفاف” خير الدين زطشي وكل أعضاء الجمعية العامة إلى مركز سيدي موسى التقني، لحضور أشغال الجمعية العامة العادية.

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