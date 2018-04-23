بالصور.. وصول زطشي وأعضاء الجمعية العامة إلى مركز سيدي موسى 

وصل رئيس “الفاف” خير الدين زطشي وكل أعضاء الجمعية العامة إلى مركز سيدي موسى التقني، لحضور أشغال الجمعية العامة العادية.
فتحت وزارة التربية، مسابقة توظيف خارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية بمجموع 8586 منصب.
وستنطلق التّسجيلات الإلكترونية، حسب ما غردت به وزيرة التربية في حسابها…
أقدم شاب مختل عقليا اليوم على الإنتحار حرقا في ظروف غامضة ببلدية تنركوك شمال أدرار.
وحسب مصادر النهار، فإنّ الضحية يبلغ من العمر 26 سنة أقدم…
لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرين في 3 حوادث مرور وقعت بولاية البليدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام والإتصال للحماية…
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