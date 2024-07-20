بالصور: وصول شحنة قنوات جرّ المخصصة لمشروع محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش
بقلم م. فيصل
عاين والي ولاية عنابة عبد القادر جلاوي اليوم على وصول شحنة قنوات جرّ والمخصصة لمشروع محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش بولاية الطارف.
وتم إستيلام قنوات جرّ المياه ذات القطر 2.500 ملم والطول 3.000 متر من النرويج والمخصصة لمشروع محطة تحلية مياه البحر بميناء عنابة .
ويشرف على المشروع محطة تحلية مياه البحرSARPI ، وكذا شركة الإنجاز AEC .
وخلال المعاينة شكرا الوالي القائمين من مسؤولين وعمال ميناء عنابة على الاحترافية والتسهيلات المقدمة بخصوص إستغلال مركز الرسو رقم 13 بالميناء.
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