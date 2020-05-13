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بالصور.. وصول طائرة عسكرية محملة بشحنة من المعدات الطبية قادمة الصين إلى مطار الجزائر

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بالصور.. وصول طائرة عسكرية محملة بشحنة من المعدات الطبية قادمة الصين إلى مطار الجزائر
بقلم م . فيصل

حطت ليلة اليوم الثلاثاء بمطار هواري بومدين الدولي، طائرة نقل عسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية، محملة بمعدات طبية قادمة من الصين.

الطائرة العسكرية وصلت إلى مطار الجزائر في حدود الساعة 23:00 بمحلة بمعدات طبية مقدمة كهبة من جمهورية الصين وبعض المؤسسات الجزائرية.

الحمولة قدرت بــ 19 طن، مهيأة في 1696 علبة، حيث تدخل هذه في إطار مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر لطفي بن باحمد وزير منتدب مكلف بالصناعة الصيدلانية لمطار هواري بومدي الدولي لإستلام هذه الشحنة.

وتضاف هذه العملية إلى الرصيد السابق الخاص بعمليات الشحن المتعلقة بمحاربة هذا الوباء العالمي.

ومن جهة أخرى برهن أطقم القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي على مدى جاهزيتهم في تأدية المهام الموكلة لهم.


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