بالصور.. وصول مشجعي منتخب النيجر لمطار أحمد بن بلة

حل صبيحة اليوم الثلاثاء، أنصار المنتخب النيجري، لمطار أحمد بن بلة، تحسبا لحضور مباريات منتخبها المشارك بشان الجزائر.

ومن المرتقب أن يحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران، مباريات المنتخب النيجري بكأس أمم إفريقيا للمحليين، في المجموعة الخامسة، وذلك بمواجهة منتخبي الكاميرون والكونغو.

يجدر للإشارة، المنتخب النيجري أُعفي من الجولة الأولى من الشان، كون المجموعة الخامسة تحتوي على 3 منتخبات.

ومن المرتقب، أن يواجه النيجر الكونغو يوم الخميس المقبل20 جانفي.