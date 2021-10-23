بالصور..وصول وفد سياحي روسي إلى تمنراست

وصل اليوم السبت، وفدا سياحيا قادما من روسيا الى ولاية تمنراست. أين كان في استقبالهم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.

وتزامن ختام زيارة وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي الى ولاية تمنراست مع وصول وفد سياحي قادم من دولة روسيا الاتحادية.

وقام الوزير بتحية بعض أعضاء الوفد من المتعاملين السياحيين وأصحاب وكالات السفر وتمنى لهم اقامة طيبة في تامنراست والتوفيق في برنامجهم المسطر مع المتعاملين السياحيين الجزائريين.

كما أعطى رمزيا اشارة انطلاق القافلة من مطار ” اقنار الحاج باي اخاموك”.

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