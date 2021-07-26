بالصور.. وصول 1050 وحدة من مكثفات الأكسجين للإستعمال الفردي كدفعة أولى

وصلت أمس الأحد، الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للإستعمال الفردي والمقدرة بـ 1050 وحدة. عبر طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية تأتي في إطار دعم جهود المنظومة الصحية الوطنية وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. حيث حطت ليلة أمس بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية. على متنهما الدفعة الأولى من أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس. والتي تقدر بألف وخمسين جهاز تم اقتناؤه من جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف البيان، أن العملية ستليها، خلال الأيام والأسابيع القادمة، عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من هذه التجهيزات الطبية الضرورية. مؤكدة أن الجيش الوطني الشعبي يبقى على إستعداد دائم لدعم ومرافقة الجهود الوطنية لمواجهة أثار هذا الوباء الخطير.

وللإشارة فقد أسدى رئيس الجمهورية الذي ترأس أمس الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، توجيهات بضرورة “تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين”. مع التحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والإستعمال خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية. خاصة وأن طاقة إستيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة

كما أمر الرئيس تبون، بإطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية. واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية. مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من الأكسجين.