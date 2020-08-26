بالصور.. وصول 197 جزائريا إلى مطار أحمد بن بلة بوهران قادمين من المغرب

حطت مساء اليوم الأربعاء بمطار وهران الدولي طائرة تابعة للجوية الجزائرية قادمة من مدينة الدار البيضاء المغربية وعلى متنها 197 مواطنا جزائريا .

الرعايا الجزائريين تم اجلاؤهم من قبل السلطات العمومية حيث كانوا عالقين بالمغرب بعد غلق المجال الجوي بسبب جائحة كورونا.

هذا وسيتم إخضاع الرعايا الجزائريين للفحوصات الطبية والإجراءات الوقائية والإحترازية.

وتم تخصيصفرق صحیة لمتابعة الوضعیة الصحیة للمواطنین، من أجل التكفل الحسن بھم طیلة فترة الحجر الصحي المقدرة بأسبوع.

أين سيتم وضعهم في 3 مؤسسات فندقیة تم تسخیرھا لفائدتھم لقضاء فترة الحجر الصحي المحددة.