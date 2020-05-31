بالصور.. وصول 230 رعية جزائري إلى مطار تلمسان قادمين من المغرب

حطت في الصباح الباكر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار الدار البيضاء بالمغرب وعلى متنها 230 مسافر جزائري من الرعايا العالقين بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي.

وأفاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن العملية تأتي في إطار إلتزام الدولة الجزائرية بضمان إجلاء رعاياها المتواجدين في مختلف بقاع العالم وحرصا منها على توفير التغطية الصحية الضرورية للرعايا الجزائريين القادمين من الدول التي تعرضت لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضاف البيان، أن الطائرة حطت على أرضية مطار الحاج زناتة بتلمسان في حدود الساعة الثانية صباحا وعلى متنها 230 راكبا.

وأشار نفس المصدر، أنه تم إخضاع القادمين إلى فحوصات خاصة عن طريق الكاميرا الحرارية على مستوى المطار و تم وضعهم تحت الحجر الصّحي على مستوى كل من فندقي “الزيانيين” و ” إيبيس ” الكائنين ببلدية تلمسان ، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين.

وأكد البيان أنه لم يتم تسجيل من بين المسافرين حالة مؤكدة، كما تسخير كل الإمكانيات الضرورية للتكفل بهم ، مع ضمان الرقابة الطبية الدائمة على مستوى هاذين النزلين.