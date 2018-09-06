بالصور.. وضعية كارثية للمراحيض في ابتدائية الشهيد دحمان علي بالأغواط

تفاجأ تلاميذ ابتدائية الشهيد دحمان علي الواقعة بحي الصادقية بمدينة الأغواط بالوضعية المزرية لدورات المياه.

و التي أضحت غير صالحة تماما و ذلك بسبب الغياب التام للنظافة و الإنتشار الكبير للقاذورات و الأوساخ.

مما استدعى إبلاغ أوليائهم و الذين أبدوا سخطهم على إدارة المدرسة مهددين بمقاطعتهم لها، أو تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

و في ذات السياق أعربت أسرة الشهيد دحمان علي و التي تحمل المدرسة اسمه عن امتعاضها الشديد جراء هذه الوضعية الكارثية. و التي تعود بالسلب على اسم الشهيد ، و يأتي هذا في ظل لدعوات المشتركة بين وزارتي الصحة و التربية على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس.

خوفا من انتشار أمراض وبائية، في حين تبقى مديرية التربية و السلطات المحلية لبلدية الأغواط مطالبة بالتدخل السريع لتدارك الأمر.