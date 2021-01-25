بالصور.. وضع حد لشبكة إجرامية تتاجر في المخدرات بمستغانم

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تادلس ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط عصابة أشرار مختصة في ترويج المخدرات.

وتتكون العصابة من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 33 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم أحدهم في حالة فرار.

وجاءت القضية بناءا على معلومة تفيد بحوزة أحد أفراد العصابة البالغ من العمر 28 سنة على كمية من المخدرات.

وتحركت الضبطية القضائية لأمن الدائرة بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، والحصول على إذن بتفتيش مساكنهم.

وقد قامت مصالح الشرطة بتفتيشات إلكترونية لهواتفهم النقالة، التي مكنت من حجز كمية من القنب الهندي قدرت ب 460،5 غرام.

كما تم حجز 187 كبسولة من نوع ليريكا ومبلغ مالي قدر بأكثر من 19 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و100 أورو.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء متمثلة في “ساطور من الحجم الكبير ، ثلاث شفرات حادة” و03 هواتف نقالة ذكية وهاتف نقال عادي.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي سيقدم بموجبه الموقوفون أمام نيابة محكمة عين تادلس بتهمة المتاجرة في المخدرات.