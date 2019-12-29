بالصور.. وضع حد لمجموعة أشرار تهدد سلامة المواطنين بقسنطينة

تمكنت قوات البحث والتدخل “BRI”، التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لمجموعة أشرار تهدد سلامة المواطنين.

وحسب المديرية الأمن الولائي، العملية، التي جاءت إثر مداهمة أحد أحياء مدينة قسنطينة ، أسفرت عن إيقاف 6 أشخاص أعمارهم بين 24 و30 سنة.

كما مكنت العملية من حجز عدد من الأسلحة البيضاء (سيوف وخناجر)، و كذا قارورة غاز مسيلة للدموع.

ليتم تحويل المشتبه فيهم، لمقر الأمن الحضري السادس عشر وإنجاز ضدهم ملف قضائي عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، حيازة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وقارورة غاز مسيلة للدموع دون مبرر شرعي.