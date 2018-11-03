بالصور.. وعدة سيدي عبد العزيز بالشارف تعود بسكان الجلفة إلى زمن الفروسية

احيت مدينة الشارف الواقعة على بعد 50 كلم غربي ولاية الجلفة خلال الثلاثة الأيام الأخيرة وعدة “الحاج سيدي عبد العزيز”.

الوعدة عادت بعد طول غياب بطقوس مجتمعية تجمع الصغير والكبير القريب والبعيد على عادات لم تضمحل أبدا رغم ريح التحولات الاجتماعية.

وقد امتزج الاحتفال الشعبي بهذه الوعدة بنسمات الاحتفاء الرسمي بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة التي اعطن للوعدة ببعدها الاجتماعي.

حيث زادت نفحاتها رفع الراية الوطنية في مداخل ومخارج المدينة ابتهاجا بالحدثين.

وبالقرب من الطريق المؤدي لمنطقة “تاوزاة ” بمحاذاة النسيج الحضري للشارف، اجتمعت حشود من المدينة والوافدين.

ناهيك عن جموع المحبين والمولعين بالوعدات التي تثلج القلوب وتحيي النفوس بعادات مجتمعية أصيلة.

الحدث الذي حضر له “العبازيز” عرش الحاج سيدي عبد العزيز بكل عزيمة وإصرار وقاربوا المسافة التي كانت تبعدهم عن “وعدة” .

ولعل أهم ما ميزه هو الحضور القوي للفرسان من مختلف ولايات الوطن لإمتاع الحاضرين بــ “الفنتازيا” واللباس الأصيل.