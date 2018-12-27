بالصور..وفاء الكيلاني تكشف لأول مرة صورة ولديها

الطفلين من طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني مخايل.

وأرفقت وفاء الكيلاني الصورة بتعليق التالي”بسم الله ما شاء الله عليكم يا ولادي، ربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه يا أحلى حاجة في دنيتي”

وأضافت “يا رب يخليلكم ولادكم”، وإلتقط الصورة مصور المشاهير دافيد عبد الله.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، خصوصا وأنها المرة الأولى التي تنشر فيها وفاء الكيلاني صورة لطفليها.

وذلك منذ زواجها الأول، وصولا لزواجها الثاني مع الممثل السوري تيم الحسن.

وعلق تيم الحسن على الصورة التي نشرتها زوجته قائلا: “ما شاء الله، الله يحفظهم ويخليلك ياهم حبايبي”.

في إشارة منه إلى علاقته الجيدة بهم، ومحبته الكبيرة لهم.

يذكر أن تيم الحسن، لديه أيضا ولدين من طليقته الممثلة السورية ديمه بياعة.