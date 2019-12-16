بالصور.. وفاة خمسيني في إصطدام مركبتين بسيدي خالد في بسكرة

عرف الطريق الولائي رقم 60 بولاية بسكر، حادث إصطدام سيارتين تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، اليوم الإثنين.

وحسب خلية الإعلام والإتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، فإنّ الحادث وقع بمنطقة ضاية الغبار في الخط الرابط بين سيدي خالد والڨطاع.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي خالد بالطريق من أجل حادث مرور مميت، حسب بيان المصالح، تمثل في إصطدام بين سيارتين.

الحادث الذي خلف وفاة سائق إحدى المركبتين، البالغ من العمر 53 سنة، الذي تم نقله لمستشفى محمد زهانة بسيدي خالد

فيما تمّ تقديم الإسعافات الضرورية الأولية في عين المكان لسائق السيارة الأخرى والتأكد من عدم وجود عوائق بالطريق لتفادي تكرار حوادث أخرى.