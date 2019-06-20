بالصور.. وفاة شاب بعد سقوطه على قضيب حديدي لعمود أساس بناية في باتنة

تم إنتشال جثة شاب عثر عليه ملقى على قضيب حديدي لعمود أساس بناية اخترق جسده ببلدية جرمة في ولاية باتنة.

وتدخلت مصالح مركز اسعاف الطرقات للحماية المدنية بجرمة، صباح اليوم بالمكان المسمى مشتة بلخز بلدية جرمة دائرة المعذر.

حيث انتشلت جثة شاب البالغ من العمر 24 سنة، و الذي عثر عليه ملقى على قضيب حديدي مغروس في جسده لعمود اسمنتي مسلح أساس بناية.

حيث اخترقه من جهة البطن إلى جهة الظهر بجوار بناية في طور الإنجاز في ظروف غامضة.

تم نقل جثته بعد إنتشالها من بين القضبان الحديدية بقطع القضيب الحديدي، وبعد اتمام الإجراءات القانونية بمعية الفرقة التقنية للدرك الوطني إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة.

فيما فتحت التحقيق من طرف الجهات المختصة في أسباب الحادثة.