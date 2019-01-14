بالصور.. وفاة شاب في حادث مرور بالوادي  

لقي شاب في 27 سنة من العمر حتفه بعد حادث مرور مروع بين عربة تجرها حمار بشاحنة لنقل البضائع اين لفظ انفاسه متأثر بجروحه البليغة بعد الحادث الخطير بالطريق الربط بين بلدية جامعـة وتقديدين “الدشرة” .

الحادث في المكان المسمى الدشرة بتقديدين القديمة بالقرب من قرية رجال الحشان الذي بات نقطة سوداء تحصل الارواح البشرية تلو الاخرى .

الضحية كان في طريق العودة من غابة النخيل التي يملها بعد يوم شاق لتصدمه الشاحنة نظرا لضيق الطريق وكثرة المنعرجات والحركة الكبيرة الذي تعرفه خاصة من الوزن الثقيل .

أين تدخل اعوانوالحماية المدنية والتي نقلت الضحية للإستعجالات سعد دحلب بجامعة.

للاشارة فان الشاب لم يمضي على قرانه اقل من سنة أين كان احد العرسان في العرس الجماعي في الربيع الماضي فقط .